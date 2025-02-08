مصدر: بن غفير لن يعود للحكومة إذا استمر النقاش بشأن المرحلة الثانية

11:50 م

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الوكيل الإخباري- افادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو ان بن غفير لن يعود للحكومة إذا استمر النقاش بشأن المرحلة الثانية. اضافة اعلان

