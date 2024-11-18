مصدر دبلوماسي تركي ينفي صحة أنباء انتقال مكتب "حماس" إلى تركيا

وقالت المصادر إن "الادعاءات حول أن قيادة المكتب السياسي لحماس، قد انتقلت للإقامة في تركيا، هي ادعاءات غير صحيحة"، مشيرة إلى أن "قيادات حماس وأعضاء مكتبها السياسي، تزور تركيا من فترة لأخرى بشكل طبيعي".
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