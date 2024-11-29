مصرع ثلاث سيدات جراء التدافع أمام أحد المخابز في دير البلح

وذكرت مصادر فلسطينية، أن ثلاث مواطنات فلسطينيات توفين أثناء التدافع خلال محاولتهن الحصول على "ربطة خبز" أمام أحد المخابز في دير البلح وسط قطاع غزة.
وتشهد المخابز في وسط وجنوب القطاع، اكتظاظا من قبل عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين للحصول على الخبز، حيث يقيد الاحتلال دخول المساعدات بما فيها المواد الغذائية إلى قطاع غزة.
يشار إلى أنه استشهدت 3 سيدات فلسطينيات، السبت الماضي، بعد إطلاق نار أمام أحد المخابز العاملة في مدينة دير البلح، في مشهد يكشف عن حجم المأساة التي وصل إليها أهل قطاع غزة في ظل تفاقم الظروف الإنسانية والحياتية الصعبة.
بترا
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