مصرع جندي إسرائيلي قصفه جيشه في غزة

وأعلن جيش الاحتلال -في بيان- مقتل الضابط برتبة ملازم " شاحار بن نونو" (21 عاما) من لواء المظليين في معارك جنوبي القطاع.
ولم يوضح البيان ملابسات مصرع الضابط، بيد أن وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث الرسمية قالت إن الضابط قتل وأصيب 6 جنود جراء إسقاط طائرة حربية إسرائيلية قنبلة على مبنى ملاصق لمبنى آخر كان الجنود داخله في خان يونس.
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