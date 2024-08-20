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مصرع جندي إسرائيلي قصفه جيشه في غزة

شاحار بن نونو
شاحار بن نونو
الثلاثاء، 20-08-2024 12:33 ص
الوكيل الإخباري-     تكبد الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية خسائر في الأرواح والمعدات خلال معارك في خان يونس ورفح.اضافة اعلان


وأعلن جيش الاحتلال -في بيان- مقتل الضابط برتبة ملازم " شاحار بن نونو" (21 عاما) من لواء المظليين في معارك جنوبي القطاع.

ولم يوضح البيان ملابسات مصرع الضابط، بيد أن وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث الرسمية قالت إن الضابط قتل وأصيب 6 جنود جراء إسقاط طائرة حربية إسرائيلية قنبلة على مبنى ملاصق لمبنى آخر كان الجنود داخله في خان يونس.
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