مصر: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

ونقل عن مصدر مصري مطلع، قوله إن حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث.
وأوضح المصدر أن حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
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