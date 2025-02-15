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مصر: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

غزة
غزة
السبت، 15-02-2025 07:05 م
الوكيل الإخباري-   كشف مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، السبت، أن هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع.اضافة اعلان


ونقل عن مصدر مصري مطلع، قوله إن حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث.

وأوضح المصدر أن حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
 
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