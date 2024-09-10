مصر تدين استهداف الاحتلال لخيام نازحين في خان يونس

وأعربت مصر عن "بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، وذلك في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية التي أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا لمصداقية كافة المعايير والقيم الإنسانية وخرقًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
-
أخبار متعلقة
-
10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم
-
بريطانيا: ما وقع في خان يونس صادم
-
بلينكن: تم التوافق على أكثر من 90% من القضايا لوقف إطلاق النار بغزة
-
السعودية تدين استهداف مواصي خان يونس
-
تركيا تثمّن الدورين المصري والقطري في غزة
-
اشتباكات مسلحة بين مقاومين والاحتلال بمخيم طولكرم
-
3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة
-
الأوقاف الفلسطينية : 21 اقتحاماً للمسجد الأقصى خلال آب الماضي