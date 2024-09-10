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مصر تدين استهداف الاحتلال لخيام نازحين في خان يونس

العلم المصري
العلم المصري
الثلاثاء، 10-09-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري-   أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل لخيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 مواطن فلسطيني حتى الآن.

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وأعربت مصر عن "بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، وذلك في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية التي أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا لمصداقية كافة المعايير والقيم الإنسانية وخرقًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".

 
gnews

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