مصر تدين استهداف الاحتلال لخيام نازحين في خان يونس

الوكيل الإخباري- أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل لخيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 مواطن فلسطيني حتى الآن.

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