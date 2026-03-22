الأحد 2026-03-22 06:30 م

مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

ن
مصر
 
الأحد، 22-03-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري-    دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بلدات سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين، وبلدة قريوت جنوب نابلس، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال في تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

اضافة اعلان


وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء المنحى التصاعدي لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون منذ بداية التصعيد الجاري، وهو ما يعكس خطة ممنهجة لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لا سيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

الأكثر مشاهدة