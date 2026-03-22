مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بلدات سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين، وبلدة قريوت جنوب نابلس، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال في تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

