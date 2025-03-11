 
الثلاثاء 2025-03-11 05:56 م
 

مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة

علم مصر
مصر
 
الثلاثاء، 11-03-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   دانت جمهورية مصر العربية قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما يعد خرقًا جديدًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بقطاع غزة.

 
 
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