مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة

الوكيل الإخباري- دانت جمهورية مصر العربية قيام إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، وهو ما يعد خرقًا جديدًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

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