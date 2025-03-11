مصر تدين قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بقطاع غزة.
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