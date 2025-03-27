الخميس 2025-03-27 10:27 م
 

مصر تشدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 27-03-2025 10:10 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ضرورة وقف مستدام لإطلاق النار، واستئناف الحوار والعودة إلى التفاوض، لتحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فى ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم الخميس نظيره السيراليوني جوليوس مآدا بيو، في قصر الاتحادية بالقاهرة.


وفيما يتعلق بمنطقة الساحل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، في بيان ،أن الرئيس السيسي أكد على التزام مصر بدعم استقرار وأمن منطقة الساحل، وأهمية تبنى مقاربة شاملة فى مكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الحلول العسكرية؛ بل تشمل أيضا معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية المسببة للإرهاب.


وأشار إلى أن، المباحثات بين الرئيسين، شملت ملف مياه النيل، حيث أكد الرئيس المصري على أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، وعلى ضرورة تعزيز التوافق بين دول حوض النيل، بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غزة

فلسطين مصر تشدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في غزة

غزة

فلسطين الاعلام العبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار

ميتسوبيشي

أخبار الشركات ميتسوبيشي الأردن تعزز تواجدها بافتتاح معرضاً جديداً في شارع مكة، عمّان

ارشيفية

فلسطين 10 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس

ارشيفية

أسواق ومال روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار

غزة

فلسطين 7 شهداء بقصف للاحتلال على وسط مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة