مصر تشدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في غزة

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم الخميس نظيره السيراليوني جوليوس مآدا بيو، في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وفيما يتعلق بمنطقة الساحل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، في بيان ،أن الرئيس السيسي أكد على التزام مصر بدعم استقرار وأمن منطقة الساحل، وأهمية تبنى مقاربة شاملة فى مكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الحلول العسكرية؛ بل تشمل أيضا معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية المسببة للإرهاب.
وأشار إلى أن، المباحثات بين الرئيسين، شملت ملف مياه النيل، حيث أكد الرئيس المصري على أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، وعلى ضرورة تعزيز التوافق بين دول حوض النيل، بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة.
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