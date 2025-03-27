مصر تشدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ضرورة وقف مستدام لإطلاق النار، واستئناف الحوار والعودة إلى التفاوض، لتحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فى ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم الخميس نظيره السيراليوني جوليوس مآدا بيو، في قصر الاتحادية بالقاهرة.



وفيما يتعلق بمنطقة الساحل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، في بيان ،أن الرئيس السيسي أكد على التزام مصر بدعم استقرار وأمن منطقة الساحل، وأهمية تبنى مقاربة شاملة فى مكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الحلول العسكرية؛ بل تشمل أيضا معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية المسببة للإرهاب.