مطالبات إسرائيلية لنتنياهو باتخاذ قرارات بشأن صفقة تبادل الأسرى

الوكيل الإخباري- طالبت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، المستوى السياسي في تل أبيب باتخاذ قرارات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة توطئة لعقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس".



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "تعتري صعوبات ملموسة المفاوضات مع حماس بشأن مسار صفقة التبادل".

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