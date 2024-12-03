 
الثلاثاء 2024-12-03 08:38 م
 

مطالبات بإجلاء 25 ألف مريض للعلاج خارج غزة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 07:09 م
الوكيل الإخباري-   طالب أطباء فلسطينيون ودوليون، بإجلاء 25 ألف جريح ومريض، من قطاع غزة إلى مستشفيات مدينة القدس الشرقية عبر الممر الإنساني بين المنطقتين.اضافة اعلان


جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى المطلع "أوغستا فكتوريا" بالقدس الشرقية، وذلك مع استفحال الإبادة الإسرائيلية بالقطاع وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.

وقال الأطباء إن التقديرات تشير إلى أن 25 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى رعاية طبية منقذة للحياة بسبب وضعهم الخطير.
 
gnews

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