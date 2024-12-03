مطالبات بإجلاء 25 ألف مريض للعلاج خارج غزة

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى المطلع "أوغستا فكتوريا" بالقدس الشرقية، وذلك مع استفحال الإبادة الإسرائيلية بالقطاع وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.
وقال الأطباء إن التقديرات تشير إلى أن 25 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى رعاية طبية منقذة للحياة بسبب وضعهم الخطير.
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