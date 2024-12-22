 
الأحد 2024-12-22 10:39 م
 

مطالبة بحماية المرضى والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 22-12-2024 09:52 م

الوكيل الإخباري-    أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، مطالبا منظمة الصحة العالمية بسرعة إرسال وفد ميداني للوقوف على حجم الجريمة ولحماية المستشفى والطواقم الطبية، وتوفير ممرات آمنة.

اضافة اعلان


وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، اليوم الأحد، إلى تهديد الاحتلال بإخلاء واقتحام وقصف مستشفى كمال عدوان، وتهديد حياة الكوادر الصحية العاملة بداخله، وإجبار الطواقم الطبية والمرضى على إخلائه، وحرمان مئات المرضى والجرحى من تلقي العلاج والرعاية الصحية.


وطالب بضمان حماية المستشفى والطواقم الطبية، وتوفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المستشفى الذي من المفترض أن يقدم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المدنيين.


وحمّل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية.

 
gnews

أحدث الأخبار

السيد سيف الزيود

مناسبات سيف الزيود.. مبروك الخطوبة

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ارشيفية

فلسطين مطالبة بحماية المرضى والطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان في غزة

المستشفى الميداني الأردني نابلس/5

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره المصري خلال مؤتمر مشترك في القاهرة

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في سوريا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز العلاقات الثنائية

ارشيفية

فلسطين إصابة جنود إسرائيليين في غزة

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية



 




الأكثر مشاهدة