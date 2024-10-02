 
الأربعاء 2024-10-02 11:33 ص
 

مظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو ضد العدوان على لبنان وفلسطين

مظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو
مظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو
الأربعاء، 02-10-2024 08:57 ص
الوكيل الإخباري-اعتصم المئات من النشطاء والمناصرين للحقوق الفلسطينية، وأعضاء منظمات مجتمعية أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي للمطالبة بإيقاف الاحتلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء العدوان الهمجي على لبنان.اضافة اعلان


ووجه النشطاء دعوة إلى أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية بالتوقف عن إرسال الأموال والمساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال التي تسمح لها بارتكاب المزيد من المجازر في فلسطين ولبنان.

وفا
 
gnews

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