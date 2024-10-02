مظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو ضد العدوان على لبنان وفلسطين

ووجه النشطاء دعوة إلى أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية بالتوقف عن إرسال الأموال والمساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال التي تسمح لها بارتكاب المزيد من المجازر في فلسطين ولبنان.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في حوارة جنوب نابلس
-
40 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على خان يونس فجر اليوم
-
الاحتلال يداهم منازل منفذي عملية "تل أبيب" ويعتقل الأهالي
-
الاحتلال يغلق حاجز عين سينيا
-
إصابة مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة في هجوم يافا
-
وسائل إعلام إسرائيلية: 10 مصابين في عملية إطلاق نار في يافا
-
شهيدان و7 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة ومدينة نابلس
-
قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس