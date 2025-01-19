مظاهرة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة في السويد

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها شعارات مثل "الأطفال يُقتلون في غزة"، "المدارس والمستشفيات تُقصف"، "فرض حظر على إسرائيل" و"فلسطين للأبد".
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