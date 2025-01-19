 
الأحد 2025-01-19 03:51 ص
 

مظاهرة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة في السويد

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 02:41 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مظاهرة للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة.اضافة اعلان


ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها شعارات مثل "الأطفال يُقتلون في غزة"، "المدارس والمستشفيات تُقصف"، "فرض حظر على إسرائيل" و"فلسطين للأبد".
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ اليوم

ارشيفية

فلسطين إعلام عبري: الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال تنسحب من قطاع غزة

ارشيفية

فلسطين مظاهرة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة في السويد

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم طمون قرب طوباس بالضفة الغربية

ترامب

فلسطين مستشار ترامب: نؤكد التزامنا بتنفيذ اتفاق غزة

غزة

فلسطين قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة تعلن جاهزيتها لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة بعد وقف إطلاق النار



 




الأكثر مشاهدة