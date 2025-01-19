مظاهرة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة في السويد

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الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مظاهرة للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة. اضافة اعلان





ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها شعارات مثل "الأطفال يُقتلون في غزة"، "المدارس والمستشفيات تُقصف"، "فرض حظر على إسرائيل" و"فلسطين للأبد".