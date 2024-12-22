مظاهرة حاشدة في نيويورك رفضاً لاستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة

واستغل النشطاء أحد أكثر أيام التسوق في الولايات المتحدة الذي يسبق (الأعياد الميلادية)، للتظاهر أمام التجمعات التجارية، وفي ساحة "التايم سكوير" الشهيرة، لإيصال رسائلهم الاحتجاجية لصناع القرار، بضرورة وقف الحرب في غزة، ومطالبة الإدارة الأمريكية بإيقاف التمويل لـحرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يجري ترتيبات لإبرام صفقة التبادل
-
الاحتلال يقتحم السيلة الحارثية غرب جنين
-
قبيل "الصفقة".. حماس تنشر فيديو يجمع السنوار وهنية
-
خمسة شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح
-
إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة في الخليل
-
شهداء بقصف على منزل في دير البلح
-
مستشفى العودة: قوات الاحتلال تستهدف أقسام مبيت المرضى
-
الصحة بغزة: فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي بمستشفى كمال عدوان