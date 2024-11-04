مظاهرة ضخمة في واشنطن لإنهاء "الابادة الجماعية"

وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم في المسيرات المنددة بالمجازر والمطالبة بوقف "الابادة الجماعية"، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم غد الثلاثاء.
كما اعتصم المئات من طلبة الجامعات أمام مقر الحزب الجمهوري في واشنطن، للمطالبة بفرض حظر على الأسلحة الأمريكية المصدرة إلى دولة الاحتلال، والتي تدفعها للاستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وفا
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