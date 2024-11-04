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مظاهرة ضخمة في واشنطن لإنهاء "الابادة الجماعية"

ارشيفية
أرشيفية
الإثنين، 04-11-2024 08:32 ص
الوكيل الإخباري- تظاهر الآلاف من النشطاء في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، للمطالبة بإنهاء "الابادة الجماعية" في قطاع غزة، مع تصاعد مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مناطق شمال القطاع منذ منتصف الشهر الماضي.اضافة اعلان


وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم في المسيرات المنددة بالمجازر والمطالبة بوقف "الابادة الجماعية"، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم غد الثلاثاء.

كما اعتصم المئات من طلبة الجامعات أمام مقر الحزب الجمهوري في واشنطن، للمطالبة بفرض حظر على الأسلحة الأمريكية المصدرة إلى دولة الاحتلال، والتي تدفعها للاستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وفا
 
gnews

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