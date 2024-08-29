معاريف: إسرائيل على وشك الغرق في وحل غزة

وأكد آفي أشكنازي -الذي لا يزال يخدم ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي- أن تل أبيب تواجه حرب استنزاف سقط خلالها هذا الشهر 15 ضابطا وجنديا في المعركة في قطاع غزة، وفي الشمال مع حزب الله اللبناني.
-
أخبار متعلقة
-
تشاينا ديلي : واشنطن منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لعملية الضفة
-
كتيبة جنين: استهداف قوة مشاة إسرائيلية
-
الاحتلال يرى أنه يمكن الانسحاب من محور فيلادلفيا
-
الاغتيالات الجوية تكتيك إسرائيلي يتصاعد في الضفة
-
الاحتلال يقصف خيمة نازحين بخان يونس
-
والد أبو شجاع: استشهاد ابني لن يوقف مقاومة الاحتلال
-
عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى
-
حماس والجهاد الإسلامي تنعيان أبا شجاع