 
الخميس 2024-08-29 05:22 م
 

 

معاريف: إسرائيل على وشك الغرق في وحل غزة

عناصر من جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 29-08-2024 04:52 م
الوكيل الإخباري-    قال المعلق العسكري لصحيفة معاريف إن إسرائيل على وشك الغرق في وحل غزة، ووصف هذا الشهر بالنسبة لقوات الاحتلال في غزة بأنه "أغسطس الأسود"، ودعا إلى الموافقة على صفقة تبادل الأسرى.اضافة اعلان


وأكد آفي أشكنازي -الذي لا يزال يخدم ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي- أن تل أبيب تواجه حرب استنزاف سقط خلالها هذا الشهر 15 ضابطا وجنديا في المعركة في قطاع غزة، وفي الشمال مع حزب الله اللبناني.
 
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