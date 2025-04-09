معاريف: جرحى في عملية طعن غربي القدس

ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "أريئيل" عند مفرق بلدة حارس غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الفلسطينية أمانة يعقوب (30 عامًا) برصاص الاحتلال قرب سلفيت شمال مدينة القدس.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينية بعد إلقائها الحجارة على الجنود ومحاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الضفة.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
الجزيرة
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