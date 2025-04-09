الأربعاء 2025-04-09 09:20 ص
 

معاريف: جرحى في عملية طعن غربي القدس

صورة لسيارة شرطة إسرائيلية تجوب شوارع تل أبيب في فترة بعد الظهر
صورة لسيارة شرطة إسرائيلية تجوب شوارع تل أبيب في فترة بعد الظهر
 
الأربعاء، 09-04-2025 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بوقوع جرحى في عملية طعن في القدس الغربية، وأن الدوافع قيد الفحص.اضافة اعلان


ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "أريئيل" عند مفرق بلدة حارس غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الفلسطينية أمانة يعقوب (30 عامًا) برصاص الاحتلال قرب سلفيت شمال مدينة القدس.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينية بعد إلقائها الحجارة على الجنود ومحاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الضفة.

وتأتي هذه التطورات المتلاحقة بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

الجزيرة
 
gnews

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