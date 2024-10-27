معاريف: سيكون هناك نقص كبير بجنود الاحتياط قريبا

07:33 م

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء الاحد، بأنه سيكون هناك نقص كبير في جنود الاحتياط في الأيام العشرة المقبلة عندما يبدأ العام الدراسي. اضافة اعلان





وتابعت : يتم تجاهل هذه الحقيقة على المستوى السياسي، وهذه واحدة من أصعب مشاكلنا.