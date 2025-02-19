 
الأربعاء 2025-02-19 09:06 م
 

معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة معاريف بتقديم لائحة اتهام ضد 5 جنود احتياط إسرائيليين بتهمة تعذيب أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان في يوليو/تموز الماضي.اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن لائحة الاتهام تشمل ضابطين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب، إضافة إلى ضابط صف برتبة رقيب أول.

وكان الأسير الفلسطيني مكبلا ومعصوب العينين، وطعنه الجنود بأداة حادة وكسروا أضلعه وثقبوا إحدى رئتيه.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية

أخبار محلية الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر

مديرية الأمن العام

أخبار محلية "الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

بورصة عمان

أخبار محلية بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك

ارشيفية

فلسطين عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة

اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري

أخبار محلية الرصيفة .. اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري - صور

ارشيفية

فلسطين معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: قررنا الإفراج عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشيتس غدا



 




الأكثر مشاهدة