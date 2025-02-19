معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني

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الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة معاريف بتقديم لائحة اتهام ضد 5 جنود احتياط إسرائيليين بتهمة تعذيب أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان في يوليو/تموز الماضي. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة أن لائحة الاتهام تشمل ضابطين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة نقيب، إضافة إلى ضابط صف برتبة رقيب أول.



وكان الأسير الفلسطيني مكبلا ومعصوب العينين، وطعنه الجنود بأداة حادة وكسروا أضلعه وثقبوا إحدى رئتيه.