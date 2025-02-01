معاريف: مهمة صعبة لنتنياهو في واشنطن

قالت صحيفة معاريف إن القضية المحورية التي سيطرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه المرتقب، يوم الثلاثاء القادم، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، هي مطلب إنهاء الحرب في قطاع غزة وضمان إنهاء سيطرة حركة حماس عليه، في ظل التصريحات الأميركية الأخيرة التي تشير إلى رغبة واشنطن في إنهاء الصراع دون السماح لحماس بالبقاء كقوة مسيطرة.



ورغم تأكيد الصحيفة أن لقاء نتنياهو بترامب يُعد إنجازًا دبلوماسيًا له، خاصة أنه سيكون أول زعيم أجنبي يستضاف في البيت الأبيض خلال الفترة الرئاسية الثانية لترامب، فإنها أشارت إلى أن هذه الزيارة ليست مجرد لقاء بروتوكولي، حيث يحمل نتنياهو قائمة طويلة من الملفات التي يرغب في مناقشتها مع ترامب، وعلى رأسها كيفية إنهاء الحرب في غزة، وضمان عدم عودة حركة حماس للسيطرة على القطاع في المستقبل.



-وتطرح المراسلة السياسية للصحيفة آنا براسكي المعضلة التي يحاول نتنياهو حلها خلال لقائه مع ترامب، قائلة:



"من ناحية، يريد الرئيس الأميركي إنهاء الحرب في غزة، ومن ناحية أخرى، لا يريد أن تبقى حماس كمنظمة إرهابية مسيطرة. يعتقد نتنياهو أن الحل السحري يكمن في التهديد بالقتال العنيف، الذي يمكن أن يحقق كلا الهدفين: إنهاء الحرب وإنهاء حكم حماس."



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