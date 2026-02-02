معبر رفح يعود للحياة بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل

وتم فتح المعبر بشكل رسمي أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الحالات الإنسانية من مرضى وجرحى ومصابين وحملة جوازات، بينهم 150 مريضًا ومرافقيهم، حيث جُهزوا منذ ساعات الصباح الأولى للنقل إلى المعبر والسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع.
ومن المقرر وصول أعداد من العالقين في الجانب المصري من المعبر إلى قطاع غزة. ويأمل المواطنون الفلسطينيين أن تسير عملية السفر والحركة والتنقل عبر المعبر بسلاسة ودون معيقات قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الذي نصب حاجزًا ونقطة تفتيش عسكرية موازية للمعبر لتفتيش المواطنين العائدين وأمتعتهم.
وكان قد بدأ صباح أمس الأحد تشغيل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية بشكل تجريبي بعد أكثر من عام ونصف العام من الإغلاق شبه الكامل.
ويشار إلى أنه في السابع من أيار 2024، توغّل جيش الاحتلال داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
-
"رادع" يعلن تنفيذ كمينين ضد مجموعات متعاونة مع الاحتلال في غزة
-
فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد بالاتجاهين اعتبارا من اليوم
-
"أطباء بلا حدود": وقف إسرائيل أنشطتنا يهدف لمنع المساعدات عن غزة
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح
-
استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة