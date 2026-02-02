معبر رفح يعود للحياة بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل

12:54 م

الوكيل الإخباري- افتُتح رسميًا اليوم الاثنين، معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين الفلسطينيين. اضافة اعلان



وتم فتح المعبر بشكل رسمي أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الحالات الإنسانية من مرضى وجرحى ومصابين وحملة جوازات، بينهم 150 مريضًا ومرافقيهم، حيث جُهزوا منذ ساعات الصباح الأولى للنقل إلى المعبر والسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع.



ومن المقرر وصول أعداد من العالقين في الجانب المصري من المعبر إلى قطاع غزة. ويأمل المواطنون الفلسطينيين أن تسير عملية السفر والحركة والتنقل عبر المعبر بسلاسة ودون معيقات قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الذي نصب حاجزًا ونقطة تفتيش عسكرية موازية للمعبر لتفتيش المواطنين العائدين وأمتعتهم.



وكان قد بدأ صباح أمس الأحد تشغيل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية بشكل تجريبي بعد أكثر من عام ونصف العام من الإغلاق شبه الكامل.



ويشار إلى أنه في السابع من أيار 2024، توغّل جيش الاحتلال داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

