معتقل من كفر دان غرب جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

09:14 ص

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الوكيل الإخباري- دخل المعتقل حسام عدنان توفيق عابد (42 عاماً)، من بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال. اضافة اعلان





وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت عابد بتاريخ 25/09/2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55) عاماً ونصف.



وأضاف سمور، أن عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.