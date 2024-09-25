معتقل من كفر دان غرب جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت عابد بتاريخ 25/09/2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55) عاماً ونصف.
وأضاف سمور، أن عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
-
شهداء وإصابات في قصف الاحتلال لمناطق في غزة
-
الاحتلال يعتقل رئيس بلدية وخمسة آخرين في سلفيت
-
اعلام عبري: الجيش يتابع بقلق قدوم 40 ألف مقاتل إلى الجولان
-
حماس تؤكد أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار
-
14 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة
-
1200 معتقل من غزة في سجن "النقب" يواجهون التعذيب والتنكيل
-
شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !