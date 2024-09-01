معلومات جديدة عن عملية حاجز ترقوميا غربي الخليل

09:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/701497 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة كان الإسرائيلية إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم المسلح أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا غربي الخليل. اضافة اعلان





في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا بالخليل.



وأكدت أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية إذنا المجاورة لمكان الحادث.



هذا، وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 عناصر من الشرطة وحرس الحدود في الهجوم الذي وقع صباح اليوم.