معلومات جديدة عن عملية حاجز ترقوميا غربي الخليل

في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا بالخليل.
وأكدت أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية إذنا المجاورة لمكان الحادث.
هذا، وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 عناصر من الشرطة وحرس الحدود في الهجوم الذي وقع صباح اليوم.
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