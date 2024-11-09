مع دخول حرب غزة يومها الـ 400 .. شهداء وجرحى في قصف وسط القطاع

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاث سيدات، من عائلة حمودة، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مبنى في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن فلسطينياً استشهد برصاص قناص الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 43508 شهداء، و102684 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.
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