 
الثلاثاء 2024-12-17 12:49 م
 

مع قرب التوصل إلى اتفاق.. إسرائيل تتحدث عن "السيطرة على غزة"

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
الثلاثاء، 17-12-2024 11:19 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن إسرائيل ستكون لها السيطرة الأمنية على قطاع غزة، مع "حرية كاملة" في العمل به.اضافة اعلان


وأضاف الوزير الإسرائيلي أن السيطرة الأمنية على القطاع لن تتحقق إلا بعد هزيمة حركة حماس.

وكان كاتس قد أكد، الإثنين، وجود مناقشات مع العديد من الأطراف حول اليوم التالي في غزة، لكن بشرط ألا تسيطر حركة حماس ماس على القطاع.

ومن جانب آخر، أوضح كاتس أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن بات قريبا أكثر من أي وقت مضى، ودعا إلى عدم مشاركة التفاصيل.

وبدوره قال مسؤول في حركة حماس في الدوحة: "بالنسبة للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال ووقف الحرب، أعتقد أنها أصبحت فعليا أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف المسؤول أن "الظروف مهيأة أكثر من قبل (...) إذا لم يقم (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو بتعطيل مقصود للاتفاق، كما فعل في كل المرات السابقة".

والخميس، أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان خلال زيارة إلى إسرائيل، أن لديه "انطباعا" بأن نتانياهو مستعد للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

سكاي نيوز
 
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