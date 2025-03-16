 
الأحد 2025-03-16 11:30 م
 




            

        








    

        

        

            مفاوضون إسرائيليون في مصر لمناقشة قضية محتجزي غزة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:07 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلنت إسرائيل الأحد، إرسال مفاوضين إلى مصر ليناقشوا مع الوسطاء المصريين قضيّة المحتجزين في غزة، فيما تهدّد خلافات عميقة وقف إطلاق النار الهشّ في القطاع.اضافة اعلان


وكشف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "فريقا من المفاوضين وصل إلى القاهرة ليناقش مع مسؤولين مصريين كبار قضيّة الرهائن".

والأحد، غادر وفد من حماس برئاسة كبير المفاوضين خليل الحية القاهرة إلى الدوحة التي تستضيف المكتب السياسي للحركة، بحسب ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع على سير المفاوضات.

والسبت، قال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء أوعز إلى فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات على أساس رد الوسطاء على اقتراح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف بالإفراج الفوري عن إحدى عشرة رهينة أحياء ونصف الرهائن القتلى"، مستبعدا بذلك عرض الحركة الإسلامية الفلسطينية الإفراج عن محتجز إسرائيلي-أميركي وإعادة جثث أربعة آخرين.

وبدأت مفاوضات غير مباشرة الثلاثاء في الدوحة بشأن وقف دائم لإطلاق النار، لكن الوفدين غادرا الدوحة الجمعة.

بعد نحو 15 شهرا على اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، بدأ في 19 كانون الثاني الماضي، تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين، إلى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.

وسمحت إسرائيل أيضا بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، قبل أن تعلّق دخولها في الثاني من آذار.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            مفاوضون إسرائيليون في مصر لمناقشة قضية محتجزي غزة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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