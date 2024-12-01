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مفتي القدس يدين قرار الاحتلال الاستيلاء على مكبرات المساجد

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،الشيخ محمد حسين
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،الشيخ محمد حسين
الأحد، 01-12-2024 03:44 م
الوكيل الإخباري-   أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، القاضي بالاستيلاء على مكبرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد، بزعم أن الأذان يزعج اليهود.اضافة اعلان


وبحسب بيان لدار الإفتاء الفلسطينية، أوضح حسين، أن تلك القرارات تأتي في إطار سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي، والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بشكل عام.

وطالب المفتي العام المجتمع الدولي، من دول وحكومات وهيئات ومنظمات متخصصة، بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حقٌ للمسلمين في فلسطين وكافة أنحاء العالم، واصفا هذا القرار بالعنصري، والمخالف للقوانين والأعراف والشرائع السماوية.

بترا
 
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