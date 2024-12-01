مفتي القدس يدين قرار الاحتلال الاستيلاء على مكبرات المساجد

وبحسب بيان لدار الإفتاء الفلسطينية، أوضح حسين، أن تلك القرارات تأتي في إطار سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي، والتدخل في شؤون العبادة، والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بشكل عام.
وطالب المفتي العام المجتمع الدولي، من دول وحكومات وهيئات ومنظمات متخصصة، بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حقٌ للمسلمين في فلسطين وكافة أنحاء العالم، واصفا هذا القرار بالعنصري، والمخالف للقوانين والأعراف والشرائع السماوية.
بترا
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