مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال سيدرس بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة

02:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752125 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نية الاحتلال دراسة بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة من خلال جلستي عمل لما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، حيث سيتم نقاش خطط بناء تخص 8 مستوطنات من مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس. اضافة اعلان





وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في بيان السبت، إن الجلسة الأولى التي ستُعقد في 3 تشرين الثاني الحالي ستُخصَّص لدراسة 4 مخططات صغيرة لصالح مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي فلسطينيين في قرية الجيب بمحافظة القدس، في حين ستُخصَّص الجلسة الثانية، التي ستُعقد في 5 من الشهر ذاته، لنقاش مخططات كبيرة تخص مستوطنات "جفعات زئيف" في القدس، و"أفني حيفتس" و"عناف" في طولكرم، و"كفار تفوح" و"عيتس إفرايم" في سلفيت، و"روش تسوريم" في بيت لحم، و"متسبي يريحو" في أريحا والأغوار، و"جيني موديعين" في رام الله والبيرة.



وأضاف شعبان أن المخططات التي ينوي مجلس التخطيط نقاشها تتضمن بناء 3 أحياء استيطانية كبيرة تخص مستوطنات "أفني حيفتس" و"عناف" في محافظة طولكرم، و"روش تسوريم" ضمن تكتل "غوش عتصيون" المقام على أراضي بيت لحم.



وبيّن أن الاحتلال ينوي دراسة بناء قرابة 2006 وحدات استيطانية جديدة على مساحة تُقدَّر بـ 1072 دونمًا من أراضي الفلسطينيين، مضيفًا أن مستوطنات مثل "كفار تفوح" على أراضي محافظة سلفيت، و"عناف" و"أفني حيفتس" في محافظة طولكرم، و"متسبي يريحو" في محافظة أريحا والأغوار، حازت على مخططات كبيرة ينوي الاحتلال الإسرائيلي إحداث توسعة واسعة بشأنها.



وأكد شعبان أن هذا النوع من الممارسات يحمل في جوهره تحديًا للمجتمع الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي جرّمت الاستيطان، وطالبت إسرائيل، من خلال قرار الجمعية العامة رقم 10/24-S بخصوص إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال دون تأخير، وكذلك قرار مجلس الأمن 2334 الذي نفى أي شرعية للمستوطنات والاستيطان، والتي تضاف إلى سلسلة كبيرة من مواقف المنظمات الحقوقية والدولية الرافضة للاستعمار.