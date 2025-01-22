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وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين
مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”
الملك يزور شركة دار الدواء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها
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تعميم هام لجميع المعتمرين الأردنيين (وثيقة)
النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا
لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق
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فلسطين
تحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تصر على استبعاد حماس
"مقاومة الجدار": 898 حاجزا عسكريا وبوابة لحصار الفلسطينيين في الضفة
الاحتلال يجبر فلسطينيين على النزوح من مخيم جنين إلى واد برقين
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عاجل : الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يوجه رسالة تحذيرية لليفربول بعد تألق صلاح
سببان يعطلان باريس في صفقة صلاح
حكم عراقي يرفع 3 دعاوى بعد الاعتداء عليه
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سامسونج توسع نطاق "AI Home" عبر مجموعة من الأجهزة المنزلية تجسيداً لرؤية "شاشات في كل مكان"
بنك الإسكان يكرم متطوعي برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2024
برنامج Jordan Source يدعم توسع شركة "ديناميكا" تعزيزاً للابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن
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خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير