مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.
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