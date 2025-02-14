مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم عسكر

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن "مقاومين استهدفوا آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة في محيط مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس". اضافة اعلان





بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.