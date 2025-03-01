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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بجنين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
السبت، 01-03-2025 11:21 م
الوكيل الإخباري-   نقلت مصادر للجزيرة أن مقاومين "يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء تمركزها داخل بناية بمحيط مخيم جنين".اضافة اعلان


ومن جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار العازل في بيت أولا غرب الخليل.
 
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