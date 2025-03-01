مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بجنين

ومن جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار العازل في بيت أولا غرب الخليل.
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