مقاوم يفجر نفسه بجنود الاحتلال .. وقنص 2 آخرين في جباليا

وقالت القسام أن أحد مجاهديها تمكن من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، وفور تقدم قوات النجدة للمكان قام مجاهدون آخرون بقنص جنديين منهم وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع .
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