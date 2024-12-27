 
الجمعة 2024-12-27 01:37 م
 

مقاوم يفجر نفسه بجنود الاحتلال .. وقنص 2 آخرين في جباليا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-12-2024 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن تفيذ عملية مركبة صباح اليوم الجمعة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة  .اضافة اعلان


وقالت القسام أن أحد مجاهديها تمكن من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة صهيونية مكونة من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، وفور تقدم قوات النجدة للمكان قام مجاهدون آخرون بقنص جنديين منهم وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع .
 
gnews

أحدث الأخبار

25 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم

عربي ودولي 3 أهداف للضربة الإسرائيلية على اليمن .. ما هي ؟

رئيس البلاد المؤقت هان داك سو

عربي ودولي نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت هان داك سو

تعبيرية

فلسطين وفاة ممرض في مستشفى غزة الأوروبي جراء البرد القارس

اختيار مقعد الطائرة قد ينقذ حياتك

منوعات اختيار مقعد الطائرة قد ينقذ حياتك من حوادث التحطم .. تفاصيل

مطار بن غوريون

عربي ودولي الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون بنجاح

اعتقال منفذ عملية الطعن بالقرب من تل أبيب

فلسطين عملية طعن بالقرب من تل أبيب تسفر عن إصابة خطيرة

تعبيرية

منوعات أفضل 5 ابتكارات عام 2024 .. تعرف عليها

تعبيرية

فلسطين مقاوم يفجر نفسه بجنود الاحتلال .. وقنص 2 آخرين في جباليا



 




الأكثر مشاهدة