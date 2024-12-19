مقتل أربع جنود إسرائيليين في جباليا بعملية بطولية .. تفاصيل

فيما أعلنت القسام في وقت سابق من أمس الأربعاء عن تمكن أحد مجاهديها من الإجهاز على جندي صهيوني بجوار دبابة "ميركفاه" والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنبلتين يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .
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