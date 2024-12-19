مقتل أربع جنود إسرائيليين في جباليا بعملية بطولية .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عبر منصة "تلغرام" عن تمكن أحد مجاهديها صباح اليوم الخميس الموافق 19-12-2024 من طعن ضابط صهيوني و 3 جنود من نقطة الصفر والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة . اضافة اعلان





فيما أعلنت القسام في وقت سابق من أمس الأربعاء عن تمكن أحد مجاهديها من الإجهاز على جندي صهيوني بجوار دبابة "ميركفاه" والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنبلتين يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .



