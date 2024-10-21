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مقتل أسيرة إسرائيلية في ظروف غامضة

آثار القصف الشديد على غزة
غزة
الإثنين، 21-10-2024 05:12 م
الوكيل الإخباري-    أكد مصدر قيادي بكتائب القسام ، الاثنين ، مقتل أسيرة إسرائيلية بشمال قطاع غزة مؤخرا في ظروف غامضة في إحدى مناطق القتال.اضافة اعلان


وأضاف أن التحقيق يجري لمعرفة أسباب الحادثة، مشددا على أن كتائب القسام لا تنوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية، بحسب الجزيرة.
 
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