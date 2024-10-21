مقتل أسيرة إسرائيلية في ظروف غامضة

وأضاف أن التحقيق يجري لمعرفة أسباب الحادثة، مشددا على أن كتائب القسام لا تنوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية، بحسب الجزيرة.
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