مقتل إسرائيلية في عملية الطعن بتل أبيب

بينما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الشرطة قولها إن منفذ عملية الطعن من مدينة سلفيت بالضفة الغربية، ويقيم في إسرائيل بدون تصريح.
وقالت شرطة الاحتلال إن قوات كبيرة تقوم بعمليات مسح واسعة النطاق بمروحية في حولون تحسبا لوجود من وصفتهم بـ"المتورطين".
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