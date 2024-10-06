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مقتل إسرائيلية وإصابة 7 آخرين في عملية بئر السبع

من مكان العملية الفدائية
من مكان العملية الفدائية
الأحد، 06-10-2024 03:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القناة 14 الإسرائيلية مقتل إسرائيلية في عملية فدائية قرب المحطة المركزية بمدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.اضافة اعلان


بدوره، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 أشخاص آخرين بالهجوم الذي نفذ في موقعين.

وكالات
 
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