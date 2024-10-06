مقتل إسرائيلية وإصابة 7 آخرين في عملية بئر السبع

03:11 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت القناة 14 الإسرائيلية مقتل إسرائيلية في عملية فدائية قرب المحطة المركزية بمدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. اضافة اعلان





بدوره، أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 أشخاص آخرين بالهجوم الذي نفذ في موقعين.



وكالات



