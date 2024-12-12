مقتل اسرائيلي واصابة 3 آخرين باطلاق نار على حافلة في القدس (فيديو)

الوكيل الإخباري- قُتل فتى إسرائيلي وأُصيب 3 أشخاص آخرين بجروح في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حاجز النفق جنوب القدس المحتلة ليل الأربعاء - الخميس .

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مسلحًا نفذ الهجوم على الحافلة ولاذ بالفرار.



وأضاف أن القوات الإسرائيلية تلاحق المنفذ، ونصبت حواجز مرورية وحاصرت منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.



وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على مدينة بيت لحم.



وقال الإسعاف الإسرائيلي في بيان إن عناصره نقلوا 4 جرحى من موقع العملية، أحدهم فتى يبلغ من العمر 12 عامًا "أصيب بجروح خطيرة بالرصاص"، نُقل على إثرها إلى مستشفى في القدس حيث ما لبث أن توفي متأثرا بجروحه.



وأغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية لمدينة بيت لحم، واقتحمت بلدة الخضر جنوب غرب المدينة بحثًا عن منفذ العملية.



وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش حاصر منزلًا في بيت لحم للاشتباه بوجود منفذ العملية داخله."