مقتل جنديين إسرائيليين في معارك غزة

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل اثنين من جنوده في معارك جنوبي غزة.



والعسكريان الإسرائيليان القتيلان، هما رائد احتياط وجندي، وفق بيان الجيش.



وفي المقابل، قال مسعفون إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت ما لا يقل عن 14 فلسطينيا، الثلاثاء منهم 10 على الأقل في منزل واحد بمدينة غزة.



كما واصلت الدبابات التوغل نحو المنطقة الغربية من رفح جنوبي القطاع.



وذكر مسعفون أن ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، دمرت المبنى وألحقت الضرر بمنازل مجاورة.

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