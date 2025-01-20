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مقتل جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية

"متداول" الجندي الإسرائيلي افياتار بن يهودا 31 عامًا قُتل خلال عملية عملياتية في منطقة طمون قضاء طوباس
"متداول" الجندي الإسرائيلي افياتار بن يهودا 31 عامًا قُتل خلال عملية عملياتية في منطقة طمون قضاء طوباس
الإثنين، 20-01-2025 11:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، بعد تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة طمون شمال الضفة المحتلة.اضافة اعلان


وتشهد الضفة منذ السابع من أكتوبر من العام 2023 تصعيداً عسكرياً بين فصائل المقاومة وبين جنود الاحتلال .
 
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