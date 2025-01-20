مقتل جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية

وتشهد الضفة منذ السابع من أكتوبر من العام 2023 تصعيداً عسكرياً بين فصائل المقاومة وبين جنود الاحتلال .
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