مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة

يأتي هذا الإعلان بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.
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