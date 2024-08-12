مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.



يأتي هذا الإعلان بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.