 
الإثنين 2024-08-12 10:34 ص
 
 

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة

إخلاء جنود الاحتلال من غزة
إخلاء جنود الاحتلال من غزة




 

الإثنين، 12-08-2024 08:24 ص

الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.


يأتي هذا الإعلان بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.

gnews

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