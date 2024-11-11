مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا 4 غرب مخيم جباليا
-
سموتريتش: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية
-
إعلام عبري: نتنياهو حاول تزوير أدلة عن تحذيرات قبل طوفان الأقصى
-
قراصنة ينشرون بيانات عالم نووي ومسؤول عسكري في إسرائيل
-
انتهاك للخصوصية وتعذيب نفسي للمعتقلات في سجن الدامون
-
350 مستعمرا يقتحمون الأقصى
-
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم
-
20 عاما على استشهاد القائد ياسر عرفات