مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة

06:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709715 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في معارك قطاع غزة. اضافة اعلان





من جهته أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.