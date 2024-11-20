مقتل جندي إسرائيلي وإصابة قائد كتيبة شمال قطاع غزة

11:49 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة ضابط في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة الذي يتعرض لعملية مكثفة لليوم الـ47. اضافة اعلان





وقالت إذاعة الجيش إن الضابط الذي أصيب شمال غزة، أمس الثلاثاء، هو قائد الكتيبة 90 في لواء كفير وهو برتبة مقدم.



وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي المحدثة، أمس الثلاثاء، إصابة 11 عسكريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، وصل عدد المصابين في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5381 عسكريا.



واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن 798 عسكريا قتلوا منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، بينهم 376 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.



وكالات

