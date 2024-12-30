مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بمعارك شمال غزة

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود قُتلوا وأصيبوا جراء إطلاق قذيفة "آر بي جي" على قوة عسكرية إسرائيلية في بيت حانون.
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