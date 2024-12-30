مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بمعارك شمال غزة

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من كتيبة نيتساح يهودا قُتل وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود قُتلوا وأصيبوا جراء إطلاق قذيفة "آر بي جي" على قوة عسكرية إسرائيلية في بيت حانون.