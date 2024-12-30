 
الإثنين 2024-12-30 09:12 م
 

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بمعارك شمال غزة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 30-12-2024 07:37 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من كتيبة نيتساح يهودا قُتل وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود قُتلوا وأصيبوا جراء إطلاق قذيفة "آر بي جي" على قوة عسكرية إسرائيلية في بيت حانون.
 
gnews

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