مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل

وقالت الإذاعة، نقلًا عن مصدر طبي، إن حارس الأمن قُتل جراء الهجوم، فيما أُصيب إسرائيلي آخر داخل مجمع قرب المفترق ذاته.
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