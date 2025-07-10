مقتل جندي احتياط في عملية جنوب الخليل

03:38 م

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل حارس أمن إسرائيلي وهو جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند مفترق "غوش عتصيون" قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. اضافة اعلان





وقالت الإذاعة، نقلًا عن مصدر طبي، إن حارس الأمن قُتل جراء الهجوم، فيما أُصيب إسرائيلي آخر داخل مجمع قرب المفترق ذاته.