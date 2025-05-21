الأربعاء 2025-05-21 10:32 ص
 

مقتل جندي صهيوني بعد تفجير منزل احتمى بداخله جنود الاحتلال

خسائر جيش الاحتلال اليومية باتت حقيقة لا يمكن إخفاؤها
خسائر جيش الاحتلال اليومية باتت حقيقة لا يمكن إخفاؤها
 
الأربعاء، 21-05-2025 07:54 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 98 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، في وقت تكبّد فيه جيش الاحتلال خسائر بشرية بعمليات جديدة للمقاومة، وأقرّ بمقتل جندي في معارك جنوب القطاع.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام إن 17 شخصًا استشهدوا إثر القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وأفادت المصادر بارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 12، إثر قصف جوي إسرائيلي على منزلين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلًا جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت المصادر عن جهات طبية وأخرى في الدفاع المدني استمرار عمليات البحث عن مفقودين بين ركام المنزل المستهدف في دير البلح، في حين نقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

جنوبًا، أفادت وسائل إعلام في غزة باستشهاد 4 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على منزل في خان يونس، كما استشهد فلسطيني وجُرح آخر إثر قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

وتزامن ذلك مع مواصلة المدفعية الإسرائيلية قصفها بكثافة على المناطق الشمالية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إن طائرات حربية إسرائيلية شنّت في ساعات فجر اليوم الأربعاء أكثر من 20 غارة على منازل شرقي وجنوبي مدينة خان يونس.

وتأتي التطورات الميدانية في غزة في وقت كشفت فيه منصات إسرائيلية تفاصيل جديدة عن "الحدث الأمني الصعب" الذي أُعلن عنه مساء الثلاثاء، وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرًا على نشر معلومات عنه.

وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنًى كان الجنود بداخله، مما أدى إلى انهياره فوقهم.

وأشارت المنصات إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات، وكانت معقدة للغاية لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنًى مجاور، مما يُرجّح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته.

وقالت المنصات الإسرائيلية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات، وقد وصلوا في حالة صحية صعبة للغاية.

ويُعد هذا الحدث الأمني هو الثاني الذي يُعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرًا على نشر معلومات بشأنه.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني وُصف بالصعب أيضًا، إذ قالت إن مبنًى انهار على قوة إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجروح خطرة، في حين أُصيب ثالث بجروح متوسطة.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بمقتل جندي برتبة رقيب أول في معارك جنوب قطاع غزة، وقال إن الجندي القتيل ينتمي لسرية الكشف الهجومي 51 التابعة للكتيبة 82.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - عن عملية استهدفت قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا - عبر تطبيق تلغرام - إن مقاتليها استهدفوا الثلاثاء دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع في منطقة خزاعة.

وأضافت أن المقاتلين أكدوا اشتعال النيران في الدبابة التي كانت متوغلة في المنطقة.

وتتوالى في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.

وتتزايد عمليات المقاومة الفلسطينية على الرغم من ضراوة القصف ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية في القطاع.

وكانت إسرائيل قد استأنفت العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت هجماتها منذ ذلك الحين عن أكثر من 3400 شهيد و9600 مصاب، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

الجزيرة 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تقرير أممي: قلة الأمطار تهدد الزراعة الأردنية

تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية بطهران

عربي ودولي تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية بطهران

على هامش الملتقى

أخبار محلية وفد أردني يفتح آفاق شراكة جديدة في برلين

ا

أخبار محلية اختتام مشروع النهج القائم على الحقوق بالهاشمية

كومي صحبة ترامب

عربي ودولي مدير الـ"FBI" السابق يكشف سر شيفرة "8647" المريبة

ا

اقتصاد محلي الذهب لا يتوقف عن الصعود ويسجل ارتفاعا لافتا في الأردن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن عن "القبة الذهبية" بتكلفة 175 مليار دولار .. تعرف عليها

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة