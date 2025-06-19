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مقتل جندي للاحتلال في غزة مع استمرار هدم البيوت في الضفة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   في اليوم الـ94 لاستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك مع المقاومة داخل القطاع، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أربعة من جنود الاحتلال قُتلوا في غزة خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في مستشفيي شهداء الأقصى والعودة، باستشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 من المنتظرين للحصول على مساعدات إنسانية قرب محور نتساريم.

في الوقت ذاته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن مستشفيات القطاع تغرق في الظلام، وأن المياه أوشكت على النفاد، بينما سيارات الإسعاف لم تعد قادرة على نقل المصابين.

ودعت الأمم المتحدة قوات الاحتلال إلى التوقف الفوري عن استخدام القوة المميتة حول نقاط توزيع الغذاء في غزة، وسط تدهور إنساني خطير.

وفي الضفة الغربية، أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، تنفيذ عمليات تفجير لعبوات ناسفة استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية شمال الضفة، بينما استمرت عمليات اقتحام القرى والمدن وهدم المنازل، بعد أن أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية تنفيذ هدم جماعي لمنازل فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.
 
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