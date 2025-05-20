الثلاثاء 2025-05-20 02:21 ص
 

مقتل رقيب إسرائيلي خلال المعارك شمالي قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 12:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب في كتيبة الهندسة 601 خلال المعارك شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان
 
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