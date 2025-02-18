مقتل شخصين في جريمتين منفصلتين بالطيبة واللد داخل أراضي الـ 48

وأفادت مصادر ، بأن شاب في الأربعينيات من عمره، قتل جراء انفجار مركبة في مدينة الطيبة، كما قتل شاب آخر جراء جريمة إطلاق نار في مدينة اللد.
ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، ارتفع إلى 37 قتيلا، بينهم امرأتان.
وفا
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