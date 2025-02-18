 
الثلاثاء 2025-02-18 12:25 م
 

مقتل شخصين في جريمتين منفصلتين بالطيبة واللد داخل أراضي الـ 48

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 18-02-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل شابان، اليوم الثلاثاء، في انفجار مركبة، وجريمة إطلاق نار بمدينتي الطيبة واللد داخل أراضي عام 1948.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن شاب في الأربعينيات من عمره، قتل جراء انفجار مركبة في مدينة الطيبة، كما قتل شاب آخر جراء جريمة إطلاق نار في مدينة اللد.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، ارتفع إلى 37 قتيلا، بينهم امرأتان.

وفا
 
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