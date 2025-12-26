مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية مزدوجة في بيسان شمالي فلسطين

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شابا فلسطينيا نفذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطن، قبل أن ينتقل إلى موقع آخر ويقوم بدهس عدد من المستوطنين، ما أدى إلى مقتل مستوطن ثانٍ وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.
وأضافت المصادر أن المنفذ تحرك بين عدة مناطق شملت بيسان والعفولة، قبل أن تلاحقه قوات الاحتلال التي أعلنت اعتقاله، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن وضعه.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات في جنوب وشرق لبنان
-
غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة
-
انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بسبب نفاد الوقود
-
إصابة رضيعة فلسطينية بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية
-
هيئة الأسرى: منظومة إسرائيلية متكاملة تقوم على جرائم التعذيب الممنهج بحق الأسرى
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في غزة
-
تفاهمات بين أميركا والوسطاء لفتح معبر رفح