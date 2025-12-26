الجمعة 2025-12-26 05:16 م

مقتل مستوطنين وإصابة 6 آخرين بعملية مزدوجة في بيسان شمالي فلسطين

سيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية
الجمعة، 26-12-2025 03:28 م
الوكيل الإخباري-   قتل مستوطنان وأصيب 6 آخرون، الجمعة، بعملية وصفت بـ"المزدوجة" وقعت في منطقة بيسان شماليّ فلسطين المحتلة.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شابا فلسطينيا نفذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطن، قبل أن ينتقل إلى موقع آخر ويقوم بدهس عدد من المستوطنين، ما أدى إلى مقتل مستوطن ثانٍ وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن المنفذ تحرك بين عدة مناطق شملت بيسان والعفولة، قبل أن تلاحقه قوات الاحتلال التي أعلنت اعتقاله، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن وضعه.
 
 


